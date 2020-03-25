Зірка «Квартал 95» Євген Кошовий з'явиться в новому випуску шоу в незвичайному амплуа

Про це стало відомо з анонса, який з'явився на офіційній сторінці «Кварталу 95» в Instagram, пише Politeka. На серії фото були представлені уривки з нового випуску «Вечірнього кварталу».

«Друзі, зараз нам всім, як ніколи, потрібно зберігати спокій, берегти нерви і накопичувати позитивні емоції. І новий весняний "Вечірній Квартал" - відмінний спосіб зарядитися гарним настроєм!», - написала прес-служба.

Зазначимо, що на фотографіях видно Потапа і групу Мізки, Олену Кравець в образі, а також інших артистів студії. Але найбільший фурор викликала фотографія з Євгеном Кошовим і Юрієм Ткачем в нарядах танцюристів. Видно, що вони виступають підтанцьовкою до пісні Наталії Могилевської. У обох чоловіків, які не відрізняються стрункими фігурами, задерті сорочки і оголені животи.

За годину пост зібрав понад 4,6 тисяч лайків. В коментарях радіють новому випуску, але є й ті, хто не в захваті від «Кварталу 95».

«Будь Ласка покажіть щось по телевізору інше, не вас, дуже просимо», «А чому гроші за квитки не повертають? Організатори ваші? Це правильно, ви вважаєте?», «Обожнюю квартал ви кращі», «Чекаємо з нетерпінням», «Як це розбачити», - пишуть користувачі мережі.

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