Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців із зірками", і український телеведучий Володимир Остапчук засвітилися разом

Відео опублікувала Ганна у себе в Instagram. Як виявилося, вона з Володимиром вирушили на шоу "Інтуїція", яке йде по одному з українських телеканалів. Різатдінова там була блискуче плаття, в якому відкриті плечі. Гімнастка білизна забула надіти. Остапчук був у сорочці та штанях. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі, вмикайте сьогодні в 19,00 шоу Інтуїція. Вас чекає справжній батл, але вже не на танцполі. Не пропустіть", - написала Анна.

Фанати встигли переглянути відео більше 5 тисяч разів. Також вони написали кілька коментарів, в яких обговорювали тандем Анни і Володимира. А один користувач зазначив, що "гидко дивитися" на Остапчука.

Раніше ми повідомляли, що українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, похвалилася своїм спортивним навиком.

Красуня часто публікує в Instagram фото і відео з тренувань. В цей раз Ганна постала в спортивному костюмі, проте в незвичайній позі.

Гімнастка стала на голову, спираючись на лікті. Ганна сплела ніжки, витягнувши одну з них вгору.

Нагадаємо, фаворитка Ями з «Танців з зірками» попотела в крихітному топі

А ще Politeka писала, що фаворитка Ями затягнула ідеальну фігуру чорною тканиною

Також Politeka повідомляла, що фаворитка Ями з «Танців з зірками» показала, що з нею зробив карантин



