Українська артистка Анастасія Кумейко, екс-учасниця популярного у свій час музколективу Nikita, не сумує на карантині

Фігуриста красуня-співачка здивувала запальним танцем біля... власного холодильника. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Насті Кумейко.

Так у своїх сторіз співачка і танцівниця в коротенькому червоного відтінку халатику пустилася в танок під хіт MARUV. Найцікавіше, що Настя так старалася і всіляко звивалася на камеру, що сама не помітила, як у неї з-під халата "показалися" груди. Крім того, бра в якому була Настя ще й трохи просвічував.

Зазначимо, що можливості прокоментувати ці кадри у шанувальників зірки сцени не було, але раніше фолловери Анастасії неодноразово відзначали, що Dj Nana та ще "пустунка" і не боїться показати себе у відвертих вбраннях і без одягу взагалі.

Раніше ми повідомляли, що відома українська виконавиця Анастасія Кумейко показала розкішне тіло в одному халаті.

Так, дівчина в одному халаті присіла на столі і розповіла про книги, читати які їй сподобалося найбільше. У список потрапили: «Перехрестя» Володимира Чепового, «Радикальне прощення» Коліна Типпинга, «Нова Земля» Ергарта Толле, «Місто 2150» Тая Александера, «До зустрічі з тобою» Джоджо Мойеса, «Місто жінок» Елізабет Гілберт, «Іванка. Відати і зцілювати» Олександра Руденко, «Кафка на пляжі» Харукі Муракамі, «Таємниця літаючої жінки» Лін Бао, а також «Про любов» Веллера.

Крім того, ми писали, що відома українська співачка і колишня колега по групі Насті Даша Астаф'єва взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим батькам і добре, Боженькі БРАВО! Ну, такий шедевр створили, що запитай, а навіщо зберігати людство, то відповім - Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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