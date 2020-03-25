Відомий артист Лев Лещенко, великий друг української співачки Наташі Корольової, потрапив в реанімацію
У Лещенко поки не знайшли коронавіруса, на поточний момент він чекає аналізів. Співак знаходиться в Коммунарке в реанімації, куди його помістили після важких гастролей. Про це повідомляє телеграм-канал Mash, передає Politeka.
"Так, він реально перебуває в реанімації. Його там підживлюють після важких гастролей і перельотів по два рази в день. Підживлюють киснем. Він там буде ще два дні", - сказано в повідомленні.
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Концертний директор Льошенко Олег Дмитрієв підтвердив дані і додав:
"Моліться за нього. Моліться за нього й за дружину. Дасть Бог, вискочив звідси".
Раніше ми повідомляли, що відомого артиста Льва Лещенка та його дружину госпіталізували в лікарню.
Лещенко забрали в лікарню ще 23 березня. Лікарі підозрюють, що у артиста можливо коронавірус, але оцінюють його стан, як стабільний. Співакові зараз 78 років. Інших подробиць поки не надходило.
Відомо, що Лещенко є хорошим другом української співачки Наташі Корольової. Є багато відео, де сім'ї збираються разом як на свята, так і на офіційні заходи.
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