Відома російська актриса Евеліна Бледанс показала гаряче фото в Instagram

На фото Евеліна показує себе без одягу, але знімає тільки верхню частину себе. Волосся Бледанс вирішила залишити розпущеним. На тлі можна побачити штору або постіль, або щось подібне. Актриса додала до кадру намальовані брови і очі, в яких можна побачити вогонь. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або поставити їй лаки. Все із-за того, що кадр був опублікований в сторіс Инстаграма, де такої функції немає.

Раніше ми повідомляли, що популярна російська актриса Евеліна Бледанс порадувала шанувальників несподіваним одкровенням та не менш гарячою витівкою.

«Знайшла своє особисте Попелюшку! Забуду про прибирання, але повертатися буду завжди в чистий дім…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Бледанс позує з широко розставленими кроками і в кофті з глибоким декольте, з-за чого в кадр потрапляють розкішні форми зірки. Також уточнимо, що між ніг актриси видніється робот-пилосос. Однак шанувальники мережі більше звернули увагу на зовнішність кумира.

Нагадаємо, Бледанс в нашийнику вивалила пишне декольте на загальний огляд

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