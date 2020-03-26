Надя Дорофєєва в прямому ефірі виконала пісню «Дим» групи «Время и стекло»

Правда, чоловічу партію у пісні замість Позитиву виконав чоловік зірки, український співак Володимир Дантес, пише Politeka. Несподіваний дует українці змогли побачити в прямому ефірі Instagram, який Надя і Вова, що сидять на карантині, організували для своїх шанувальників.

Одна з фанаток, яку зірки підключили до себе в прямий ефір, попросила їх заспівати пісню «Дим». Надя дала Вові завдання співати партію колеги по групі Позитиву. Нагадаємо, що нещодавно «Время и стекло» повідомили про те, що група розпалася. Останні концерти артисти планують давати до осені 2020 року.

Володимир Дантес, навпаки, відроджує свою кар'єру. Після перемоги в «Фабриці зірок» у Дантеса був хороший старт під крилом зоряної наставниці Наталії Могилевської, але популярність артиста була нетривалою. Довгий час Дантес був телеведучим, а також займався іншими проектами. У 2019 році співак вирішив повернутися на сцену з піснею «Тобі вже 30».

Зазначимо, що шанувальники дуже давно чекають дует від пари подружжя, адже Дорофєєва і Дантес є однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. До речі, після успішного прямого ефіру пара обіцяла проводити подібні заходи частіше. Тим більше, що карантин в Україні продовжили як мінімум до 24 квітня.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала, як розважається на підлозі з подругою, Дантес не втримався: "Поза що треба!".

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