37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, зворушила мережу роликом з молодшою донечкою Амелі, якій 26 березня виповнилося 7 років
Як передає Politeka.net, горда мама похвалилася відеонарізкою з різних кадрів з життя дівчинки (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Анжеліка тепло привітала дитину у підписі до відео: "Амелі - ти любов!!! 🌷 Ти прийшла у цей Світ, щоб розфарбувати його новими фарбами! Ти неймовірне чудо, яке сталося з нами! Ти плід величезної, глибокої, проникливої любові!!!! Ти неймовірне чудо, за яке ми з татом дякуємо небові кожен день 🙏🏼❤️ З Днем Народження, наша любов - Амелі!!!🌷 @amelirevva"
Примітно, що спочатку ролика Амелі постала в більш молодшому віці з перемазаним шоколадом обличчям. Мама поцікавилася у доньки, чи не їла вона часом шоколадні цукерки, на що кмітлива дівчинка забавно відповіла, що "напали зайчики" і з'їли солодощі.
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Шанувальники залишилися в захваті від "мімімішного" ролика, приєднавшись до привітань.
"Яка гарна дівчинка😍"
"Боже, яка солодка дівчинка😍 А ці очі, цілий світ у них🙏 З іменинницею, мила❣️❣️❣️"
"Яка вона красива і прикольна 🎉"
Раніше ми повідомляли, Анжеліка поділилася кумедним знімком з чоловіком та дочкою. Олександр Ревва (справжнє ім'я артиста) і Амелі кривлялися на камеру. Батько сидів на дивані, а дівчинка стояла попереду: обидва, примружившись, дивилися в камеру і жестикулювали вказівними пальцями.
Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Всім би таку…».
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