31-річна українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк здивувала відвертим фото

Як передає Pоliteka.net, дівчина поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Рудоволоса бестія постала в спокусливому вигляді: на ній чорний боді, такого ж кольору панчохи і недбало накинутий яскраво-малиновий плащ. Соня сидить на стільці, широко розставивши ноги й тримаючи якийсь предмет в руках.

На передньому плані в кадрі ми бачимо напівголого красеня - в блакитних сімейках і тапочках. На грудях у "спортмена" красується золота медаль за перше місце.

Примітно, що між Сонею і хлопцем-моделлю стоїть неочікуваний музичний інструмент - арфа. Компаньйон красуні навіть сперся на неї.

"Ех.. були часи!😂🤪 Мені здається, зовсім скоро почне процвітати психологічна допомога online, записатися чи що.. ☎️ А ми з @mashaefrosinina постараємося надати свою посильну психдопомогу з допомогою смішинок в прямому ефірі о 20:00 👯‍♀️ Не пропусти❤️", - підписала знімок Плакидюк.

За лічені хвилини шанувальники Соні встигли поставити більше 2 000 "лайків".

"Ого! Ось це поворот! 😍"; "Сонечка, а зробіть будь ласка прямий ефір з Річардом! Ви такі класні 😍😍", - писали в коментарях.

Зазначимо, в 2010 році Плакидюк стала володаркою першого місця в конкурсі фешн-фотографії від National British Fashion Museum, роком пізніше вона була номінантом на Most Influent Talent House Photographer.

Знаменита українка співпрацювала з такими брендами як: Harper's Bazaar, l'officiel, Cosmopolitan, PINK, XXL, Playboy і іншими. Її по достоїнству називають найзатребуванішим селебріті-фотографом країни.

Нагадаємо, Астаф'єва із зіркою "Топ-модель по-українськи" помірялись принадами в мокрих купальниках.

Як повідомляла Politeka, зірка «Супермодель по-українськи» після анорексії вразила новою зовнішністю.

Також Politeka писала, що зірка «Топ-модель по-українськи» показала шикарні форми в одній сітці.