Відома українська співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи "Час і Скло", показала нове фото в Instagram

На кадрах Дорофєєва показала себе в білому платті і чорному корсеті. Частково на фото можна побачити і ногу, яка була в чорній панчосі. Надя позувала напівлежачи на килимі, а в руках тримала чашку кави. На тлі можна побачити інший одяг. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"У перший тиждень карантину був такий потік рад від всіх инфлюенсеров, що дивитися, що читати. Що я подумала, ну супер, є відмінна відео-книга бібліотека на місяць вперед . Але ні!! Стільки у всіх контенту, стрічка стала такою довгою, що знайти ці поради практично неможливо. Тому я вирішила оновити і залишити в пості", - написала Надя.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Чорне дзеркало теж дуже люблю", "Спасибі велике, якраз шукаю що подивитися", "Що це таке, що ....кава", "Надя як завжди прекрасна", "Мені здається що Вові потрібно бути фотографом", "Боже така милашка з цими хвостиками, ніби тебе будуть у перший клас вести. Дуже личить тобі".

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