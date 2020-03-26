В Росії терміново госпіталізували відомого співака і колишнього чоловіка української співачки Наташі Корольової
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
«Ігор Ніколаєв доставлений в Коммунарку з попереднім позитивним аналізом на коронавірус», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що зірці зробили тільки один тест. Зараз медики чекають результату другого аналізу.
На даний момент невідомо, де був співак, а також звідки зміг заразитися Covid-19.
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Зазначимо, раніше коронавірус підтвердився у російського співака і близького друга сім'ї Наташі Корольової Льва Лещенка. Артисту вже 78 років, і його стан викликає побоювання, він знаходиться в реанімації, у нього почався набряк легенів.
У той же час в мережі також турбуються про нинішнього чоловіка зірки - Тарзана. Однак раніше часу панікувати не варто, він не контактував із зараженими. Нещодавно він позував роздягненим у спортзалі.
Тарзан із задоволенням демонстрував своє підтягнуте тіло відразу в одязі, а після так "розійшовся", що став спускати з себе штани і навіть білизну.
Так на опублікованій новій добірці фото Сергій без особливого збентеження рекламував "свій" спортзал і частково показав, як тренується. На перших фото він був у штанях в смужку і, схоже, стрінгах, а на останніх - спустив штани разом з трусами і посміхався на камеру.
Нагадаємо, що Наташа Корольова прикрасила себе до невпізнання і налякала виглядом: "Що за гуманоїд?".
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