Відома співачка, колишня солістка групи "Серебро", Ольга Серябкіна (Molly) позувала в спокусливому вигляді

Шанувальники зірки створили фан-сторінку, куди викладають різні фото свого кумира, пише Politeka.net.

Так, на одному з останніх знімків красуня з'явилася в одному ліфчику. Мереживна білизна підкреслила форми Ольги, шматочок яких зачепила камера.

Бюстгалтер тримався на тонких лямках, які чи не вп'ялися в плечі красуні.

Сама Оля, ймовірно, знаходилася біля дзеркала. Співачка наносила на губи рожеву помаду. Дівчина прочинила рот і дивилася в бік.

На очах красуні блищали тіні золотистого відтінку, а пишні вії підкреслила туш.

"Чим яскравіше помада, тим більше шансів, що тебе почують. 💖", - написали автори посту.

За 11 годин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Але менше шансів цілуватися)))", "найгучніший крик - тиша", "Я б тебе і без помади почув!!!", "Я уважно слухаю", "Очаровашка 👏🔥", "Оля ти супер 👏 🌹🌹🌹", "Ех бабські проблеми!!", "Серябкіна, ти - талановита дівчина! Коли всі дивляться на твої округлості, намагаючись вилити або слину, або жовч, я бачу обдаровану, непусту дівчину, яка багато на що здатна. Є в тебе якась невловима родзинка, свій шармовий стиль. Не втрать його! Ти глибше, ніж думаєш", "Ааа он воно що ))", "Відтінок очешуітельний", "Ага. Чим помада яскравіше , тим вас більше чуємо", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, фанати Олі Серябкиної розмістили фото, на якому вона позує в чорному купальнику і сіточці на стегнах. На фото можна помітити пружний прес, тонку талію й стрункі ніжки співачки.

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" вразила шикарними формами в сіточці і чорній шкірі.

Як повідомляла Politeka, пишногруда екс-солістка "Срібло" посвітила солодкими місцями в одній сіточці.

Також Politeka писала, що экс-солістка «Срібло» в шкіряному вбранні застигла в непристойній позі.