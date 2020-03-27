Російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко, більш відомий під псевдонімом Тарзан, роздягся до трусів, щоб розважити шанувальників

Відверте фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. На знімку видно кімнату з ліжком, тумбочками і гардеробом. У кінці кімнати знаходиться дзеркало, в якому Тарзан себе сфотографував. Артист стоїть в одних трусах, позбувшись від усієї решти одягу. Його м'язи напружені. Таким чином, Глушко демонструє свою відмінну фізичну форму.

Шанувальники відразу ж відгукнулися на фото безліччю коментарів.

«Привіт, красень чоловік!!!», «Шикарна фігура», «На крыше дома своего...», «Серьога! Розкажи секрет тонкої талії», «Ми любимо вас», «Навіщо такий бардак виставляти», «Привіт! Ну і бардак у тебе!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тарзан розповів про знайомство батьків з Наташею Корольовою. За його словами, мамі стало погано, коли вона дізналася, що син буде знайомити її зі співачкою. Глушко зазначив, що оголосив батькам про майбутнє знайомство з нареченою. Мати поцікавилася, хто вона. Але на відповідь сина - Наташа Корольова - не повірила і посміялася, мовляв, "ой, да ладно!".

А коли син таки прийшов у батьківський дім з уже знаменитою на той час співачкою, його мамі стало погано, вона навіть хапалася за серце, не вірячи своїм очам.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Корольовій можна поспівчувати: "Сергію, ти що...".

Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан спустив штани і показав, чим нагородила його природа: «Корольовій всі заздрять».