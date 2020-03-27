А ему уже 50 лет

Российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, разделся до трусов, чтобы развлечь поклонников

Откровенное фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На снимке видно комнату с кроватью, тумбочками и гардеробом. Вдали комнаты находится зеркало, в котором Тарзан себя запечатлел. Артист стоит в одних трусах, избавившись от всей остальной одежды. Его мышцы напряжены. Таким образом, Глушко демонстрирует свою отменную физическую форму.

Поклонники сразу же откликнулись на фото множеством комментариев.

«Привет, красавец мужчина!!!», «Шикарная фигура», «На крыше дома своего...», «Серега! Расскажи секрет тонкой талии», «Мы любим вас», «Зачем такой бардак выставлять», «Привет! Ну и бардак у тебя!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тарзан рассказал о знакомстве родителей с Наташей Королевой. По его словам, маме стало плохо, когда она узнала, что сын будет знакомить ее с певицей. Глушко отметил, что объявил родителям о предстоящем знакомстве с невестой. Мать поинтересовалась, кто она. Но на ответ сына - Наташа Королева - не поверила и посмеялась, мол, "ой, да ладно!".

А когда сын действительно пришел в родительский дом с уже знаменитой на то время певицей, его маме стало плохо, она даже хваталась за сердце, не веря своим глазам.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать: "Серег, ты что...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа: «Королевой все завидуют».