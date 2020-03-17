"Тільки заради цього і буду дивитися серіал"

50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, похвалився участю в зйомках популярного серіалу "Фітнес"

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у досить спокусливому образі. Тарзан (сценічний псевдонім Сергія) розстебнув джинсову куртку, посвітивши накачаною груддю. Танцюрист любить епатувати публіку, вихваляючись потужними м'язами і частенько недоречно оголяючись.

Глушко опустив камеру вниз, щоб сфотографувати себе з максимально вдалого ракурсу.

"Приїхав на фітнес....точніше,покликали зніматися в серіалі "Фітнес "))))😃", - поділився Тарзан.

За кілька годин фото зібрало сотні лайків, користувачі не втрималися від коментарів.

"Головне в трусах!"

"Гарне фото!)👍"

"Я тільки заради цього тоді буду дивитися ❤️"

"Грудак у тебе супер ! Особливо верх грудей ! 🔥"

Раніше ми повідомляли, до цих пір в мережі бурхливо обговорюють ювілейний виступ Сергія на 50-річчя. Артист перевершив сам себе. Разом зі своєю командною він підкорив публіку незвичайними танцями, оригінальними костюмами і, безумовно, власним тілом - Глушко виглядає незрівнянно для своїх років.

"8 березня не відпускало....) Стан польоту - це НЕЙМОВІРНИЙ КАЙФ!!!!

Завжди хотів літати...", - поділився артист.

Шанувальники щиро здивувалися талантами Сергія: "Круто. Хто може таке тіло виставити на показ.... Крок вперед. Красень і великої душі людина. Супер"; "Скільки пристрасті 🔥"; "Статуя бога 😍"; "Який красень завжди їм захоплювалася ....🔥"