50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, похвалився участю в зйомках популярного серіалу "Фітнес"

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у досить спокусливому образі. Тарзан (сценічний псевдонім Сергія) розстебнув джинсову куртку, посвітивши накачаною груддю. Танцюрист любить епатувати публіку, вихваляючись потужними м'язами і частенько недоречно оголяючись.

Глушко опустив камеру вниз, щоб сфотографувати себе з максимально вдалого ракурсу. 

"Приїхав на фітнес....точніше,покликали зніматися в серіалі "Фітнес "))))😃", - поділився Тарзан.

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За кілька годин фото зібрало сотні лайків, користувачі не втрималися від  коментарів. 

"Головне в трусах!"

"Гарне фото!)👍"

"Я тільки заради цього тоді буду дивитися ❤️"

"Грудак у тебе супер ! Особливо верх грудей ! 🔥"

Раніше ми повідомляли, до цих пір в мережі бурхливо обговорюють ювілейний виступ Сергія на 50-річчя. Артист перевершив сам себе. Разом зі своєю командною він підкорив публіку незвичайними танцями, оригінальними костюмами і, безумовно, власним тілом - Глушко виглядає незрівнянно для своїх років.

"8 березня не відпускало....) Стан польоту - це НЕЙМОВІРНИЙ КАЙФ!!!!
Завжди хотів літати...", - поділився артист.

Шанувальники щиро здивувалися талантами Сергія: "Круто. Хто може таке тіло виставити на показ.... Крок вперед. Красень і великої душі людина. Супер"; "Скільки пристрасті 🔥"; "Статуя бога 😍"; "Який красень завжди їм захоплювалася ....🔥"

Також ми розповідали, Глушко показав в Instagram свій святковий торт. Знаючи прекрасне почуття гумору артиста і його бажання виділятися, недивно, що десерт вийшов злегка вульгарним. Його прикрашали напівроздягнений Тарзан у "звіриному" костюмі і кілька оголених дівчат.