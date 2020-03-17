50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, похвалився участю в зйомках популярного серіалу "Фітнес"
Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у досить спокусливому образі. Тарзан (сценічний псевдонім Сергія) розстебнув джинсову куртку, посвітивши накачаною груддю. Танцюрист любить епатувати публіку, вихваляючись потужними м'язами і частенько недоречно оголяючись.
Глушко опустив камеру вниз, щоб сфотографувати себе з максимально вдалого ракурсу.
"Приїхав на фітнес....точніше,покликали зніматися в серіалі "Фітнес "))))😃", - поділився Тарзан.
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За кілька годин фото зібрало сотні лайків, користувачі не втрималися від коментарів.
"Головне в трусах!"
"Гарне фото!)👍"
"Я тільки заради цього тоді буду дивитися ❤️"
"Грудак у тебе супер ! Особливо верх грудей ! 🔥"
Раніше ми повідомляли, до цих пір в мережі бурхливо обговорюють ювілейний виступ Сергія на 50-річчя. Артист перевершив сам себе. Разом зі своєю командною він підкорив публіку незвичайними танцями, оригінальними костюмами і, безумовно, власним тілом - Глушко виглядає незрівнянно для своїх років.
"8 березня не відпускало....) Стан польоту - це НЕЙМОВІРНИЙ КАЙФ!!!!
Завжди хотів літати...", - поділився артист.
Шанувальники щиро здивувалися талантами Сергія: "Круто. Хто може таке тіло виставити на показ.... Крок вперед. Красень і великої душі людина. Супер"; "Скільки пристрасті 🔥"; "Статуя бога 😍"; "Який красень завжди їм захоплювалася ....🔥"
Нагадаємо, що Тарзан розстебнув кофту і одним фото змусив жінок заздрити Королевою: "Молодець, Наташка!".
А ще Politeka писала, що роздягнений Тарзан змусив Королеву ревнувати, шоу тільки для дорослих: "Який же він крутий!".
Також Politeka повідомляла, що Тарзан ошелешив новим відео перед своїм Тарзан-шоу: "Фу, навіщо таке викладати?".