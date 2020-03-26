Відомий російський актор Сергій Глушко, чоловік української співачки Наташі Корольової, показав нове відео

На відео Тарзан лежить на ліжку і показує тільки свою голову, а також частково тіло. Він розповідає в ролику про тренуваннях, які думає записувати для своїх фанатів, поки карантин. Сергій вирішив запитати, чи потрібно йому це робити чи таке ніхто не стане дивитися. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів іі написали кілька коментарів:

"В умовах самоізоляції нам, дівчаткам, потрібен натхненник-мотиватор. Ми запаслися гречкою і туалетним папером, а тепер хочемо хліба і видовищ. Хочемо стриптиз онлайн. Коротше, дайош Тарзаншоу!", "хочу! Чесно - лінь затягує. І потрібен натхненник з батогом. От якби таке сталося - я б дисципліновано займалася!!! А тим більше, якщо ТАКИЙ Тренер викладає!!!! І приємно, і корисно, і дуже позитивно! Забудеш про всі віруси!", "Сірий, ти що з бодуна чи що", "Відмінна акторська гра очима та бровами, браво ! Дами зривають маски від хвилювання....", "Що за питання,Сергій?! Звичайно ж хочемо!!!))))".

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