Російський бодібілдер і артист Сергій Глушко, який є чоловіком Наталії Корольової, покрасувався роздягненим у спортзалі
Тарзан із задоволенням демонстрував своє підтягнуте тіло одразу в одязі, а після так "розійшовся", що став спускати з себе штани і навіть білизну. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram танцюриста.
Так на опублікованій новій добірці фото Сергій без особливого збентеження рекламував "свій" спортзал і частково показав, як тренується. На перших фото він був у штанях в смужку і, схоже, стрінгах, а на останніх - спустив штани разом з трусами і посміхався на камеру.
Публіка в популярній соцмережі в захваті від побаченого:
«Так походу всі підемо до Сергійка гойдатися так»
Хантавирус забрав життя чоловіка в Китаї: медики зробили важливу заяву, «діяти потрібно дуже швидко»
Погода не пошкодує українців, синоптики попередили про небезпеку: до чого готуватися
Археологи знайшли стародавню військову базу, деталі вражають: "Більше 1000 років тому..."
Волохата дружина Артура Пирожкова пригорнулася до чоловіка і вразила видом на публіці: яскраве фото
«Відмінно вийшло ❤️🔥»
«Ууу💣💥»
«Без труселей чи що гойдаєшся? Типу і писон повинен у вільному польоті бути?)»
«Мм просто шикарно»
«Сюрприз , як годиться , наприкінці 😂😂😂👏👏👏Всім дивитися до кінця 💪🏻👍🤩🤩🤩❤️❤️❤️»
До цього ми писали, що 50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, похвалився участю в зйомках популярного серіалу "Фітнес".
Артист поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у досить спокусливій образі. Тарзан (сценічний псевдонім Сергія) розстебнув джинсову куртку, посвітивши накачаної груддю. Танцюрист любить епатувати публіку, вихваляючись потужними м'язами і частенько оголяючись не до місця.
Глушко опустив камеру вниз, щоб сфотографувати себе з максимально вдалого ракурсу.
"Приїхав на банкет....точніше,покликали зніматися в серіалі "Фітнес "))))😃", - поділився Тарзан.
За кілька годин фото зібрало сотні лайків, користувачі не втрималися від коментарів.
Нагадаємо, що карантин боляче вдарив по артистам, концерти і зйомки скасовуються
Також Politeka писала, що роздягнений Тарзан змусив Корольову ревнувати, шоу тільки для дорослих: "Який же він крутий!".
А ще Politeka повідомляла, що Наташа Корольова вразила одкровенням про сина, зіркові батьки не перешкода