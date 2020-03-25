Російський бодібілдер і артист Сергій Глушко, який є чоловіком Наталії Корольової, покрасувався роздягненим у спортзалі

Тарзан із задоволенням демонстрував своє підтягнуте тіло одразу в одязі, а після так "розійшовся", що став спускати з себе штани і навіть білизну. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram танцюриста.

Так на опублікованій новій добірці фото Сергій без особливого збентеження рекламував "свій" спортзал і частково показав, як тренується. На перших фото він був у штанях в смужку і, схоже, стрінгах, а на останніх - спустив штани разом з трусами і посміхався на камеру.

Публіка в популярній соцмережі в захваті від побаченого:

«Так походу всі підемо до Сергійка гойдатися так»

«Відмінно вийшло ❤️🔥»

«Ууу💣💥»

«Без труселей чи що гойдаєшся? Типу і писон повинен у вільному польоті бути?)»

«Мм просто шикарно»

«Сюрприз , як годиться , наприкінці 😂😂😂👏👏👏Всім дивитися до кінця 💪🏻👍🤩🤩🤩❤️❤️❤️»

До цього ми писали, що 50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, похвалився участю в зйомках популярного серіалу "Фітнес".

Артист поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у досить спокусливій образі. Тарзан (сценічний псевдонім Сергія) розстебнув джинсову куртку, посвітивши накачаної груддю. Танцюрист любить епатувати публіку, вихваляючись потужними м'язами і частенько оголяючись не до місця.

Глушко опустив камеру вниз, щоб сфотографувати себе з максимально вдалого ракурсу.

"Приїхав на банкет....точніше,покликали зніматися в серіалі "Фітнес "))))😃", - поділився Тарзан.

За кілька годин фото зібрало сотні лайків, користувачі не втрималися від коментарів.

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