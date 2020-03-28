Відома співачка Санта Дімопулос, колишня солістка ВІА Гра, показала новий кадр в Instagram
На фото Санта позує в сукні в горошок, швидше за все, під ним білизни немає. Образ Дімопулос доповнила розпущеним пишним волоссям. Співачка сіла боком і трохи підняла ноги. Кадр вийшов дуже цікавим і привабливим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Карантин – це не тільки важлива міра запобігання поширення коронавіруса, а ще й непогана перевірка на людяність і взаємодопомога. Максимально ізолювавшись, зараз саме час об'єднатися, щоб допомогти тим, кому по-справжньому складно", - написала Санта.
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Фанати встигли поставити майже 8 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Дана ситуація - це перевірка на все: дружбу, людяність, адекватність", "Яка ви красива", "Розумниця! Дай Бог буде більше в світі людей як Ви!".
Раніше ми повідомляли, що колишня солістка «ВІА Гри» співачка Санта Дімопулос показала розкішне тіло в прозорому вбранні.
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опублікованому На кадрі видно, що Дімопулос позує в напівпрозорому білому вбранні. Доповнює образ чорна капелюх і елегантні сережки.
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