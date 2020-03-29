Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська заявила, що дотримується карантину і піклується про своє здоров'я

Про це вона розповіла в інтерв'ю російським ЗМІ після того, як стала гостею шоу «Музика вдома. Концерти з доставкою». Лоліта взяла участь у проекті, який створили для людей, які дотримуються карантину під час пандемії коронавіруса. У шоу беруть участь різні зірки, які співають для своїх шанувальників в прямому ефірі.

Співачка розповіла журналістам, що дотримується карантину, а виняток зробила тільки заради годинного шоу. За її словами, вона зі своїм колективом пішла на карантин навіть раніше, ніж він був офіційно оголошений.

«А ті, хто не дотримується, хворі, як мені здається, люди. І до них потрібні суворі заходи, штрафи, як у багатьох країнах», - підкреслила артистка.

Лоліта розповіла, що на карантині займається прибиранням, позбавляється від мотлоху, викидає прострочену косметику. Вона підкреслила, що давно на це не вистачало часу, а тепер з'явився. Крім цього, співачка вирішила більше читати. Вона навіть читає для своїх шанувальників в прямому ефірі.

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