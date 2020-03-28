Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як проводить час з молодим коханим

Під час карантину співачка вирішила зайнятися своїм одягом модного бренду, щоб привернути увагу Яніса. За словами Ганни, вона втомилася ходити перед ним в треніках і розтягнутій майці, пише Рoliteka.net

Ганна вже близько двадцяти знаходиться в режимі ізоляції з коханим і, за її словами, їх сімейне життя могла піти до дна тільки тому, що її зовнішній вигляд змушував бажати кращого:

«Ось вже майже рік як я люблю цього хлопця . Ось вже майже як 20 днів він не грає і постійно вдома 😂 І ось в один з наших вечорів я подивилася на себе в чому я ходжу по хаті і зрозуміла, що виглядаю не так. Переносив всі його треники і піжами з маєчками не в колір я зрозуміла , що моє сімейне життя може піти на дно. Тому що одна справа носити треники будинку один вечерочек, а на наступний день здатися йому в концертній сукні.

А інша справа треники 20 днів на карантині . Я приїхала в офіс, дістала самий яскравий і ніжний оксамит , сексуальний гепюр і створила лінію домашнього одягу в якій не соромно ходити перед коханим . Коли моя няня побачила мене в ній, вона кинулася мене обнімати зі сльозами на очах і фрази «Ганнуся, а я все не знала як вам сказати»😂😂Мабуть все було дуже погано 😂Тепер добре)», - написала Анна під новим постом.

Також раніше в розділі Сторі Instagram з'явилася серія кадрів і відео, на яких співачка показала себе в стильному образі разом з новим обранцем.

Артистка акуратно поклала волосся м'які хвилі, доповнивши образ яскравим макіяжем. Причому здивувати зірка вирішила саме оверсайз-піджаком під яким помітний лише чорний ліфчик без блузки.

Яніс ж позував у звичному для себе образі і яскраво посміхався, дивлячись на те, як Анна дуріє й пританцьовує перед дзеркалом в ліфті. Варто зазначити, що артистка останнім часом все частіше з'являється разом з Тиммой на різних заходах і не соромиться говорити про стосунки.

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