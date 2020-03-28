Джамала, яка незабаром вдруге стане мамою, закликала людей об'єднатися заради планети

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост з закликом взяти участь в акції «Година Землі», передає Рoliteka.net. Свій пост вона супроводила архівними знімками, на яких ще не видно кругленького живота. На фото Джамала виглядає сумною.

Співачка нагадала, що в суботу, 28 березня, в усьому світі проводять «Годину Землі». Ця акція створена для привернення уваги до екологічних проблем. Джамала зазначила, що кожна людина може дбайливо ставитись до земних ресурсів всього лише виконуючи кілька правил: ефективно використовувати воду, економити електроенергію, скоротити кількість відходів. Схоже, співачка вважає, що карантину недостатньо, щоб дати навколишньому середовищу відпочити від людей.

«Я дуже хочу, щоб нормою нашого життя стало свідоме споживання! Сьогодні ввечері з 20:30 до 21:30 символічно вимкніть освітлення та електронні прилади - повністю або частково», - підкреслила співачка.

Вона закликала шанувальників купувати тільки те, що їм потрібно, і намагатися давати речам другий шанс. Відзначимо, що багато шанувальників відреагували на заклик зірки.

«По-моєму зараз вже не година, а тижні нашої самоізоляції, допоможуть Землі відмінно», «О, кожен рік з родиною беремо участь у цій акції. Обов'язково візьмемо участь і в цьому», «Можливо, зараз саме час замислитися над нашим ставленням до навколишнього світу. Ця пандемія дозволяє подумати про пріоритети. Ми знущалися над природою і це віддача», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Джамала без макіяжу показала, як розважається вдома: «поки син спить...».

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