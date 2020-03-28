Карантин – не найвеселіший період у житті, але навіть цілодобове сидіння в чотирьох стінах можна скрасити позитивом

Як саме – показала зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару, передає Politeka. Ця тендітна білявка здатна заразити гарним настроєм всіх навколо, про що свідчить нове відео, опубліковане дівчиною в Instagram.

На запису Ірина лежить і нібито ридає на ліжку. Її співрозмовник запитує, що сталося: метро закрили чи вона захворіла, на що та майже кричить: «Ще гірше!». І в якийсь момент вона дістає практично порожню котушку з-під туалетного паперу і з запитанням «Де її тепер брати?» двома останніми шматочками витирає «сльози» і знову б'ється в «істериці».

Відео зібрало майже 29 тисяч лайків і масу коментарів.

«Коротко про те, чому дівчата плачуть в 2020 році», «Боюся уявити що буде коли гречка закінчиться 😂👍», «Така жиза 😂😂😂 Люди зовсім з глузду з'їхали, скуповують туалетний папір ніби один із симптомів коронавіруса це понос... 😂», «Можу поштою скинути два рулони) 🔥❤️😂», «найкраща АКТОРКА», «Відео смішне, а ситуація страшна😂😂», «Називається дуріємо в карантині», – жартують під публікацією шанувальники артистки.

Раніше ми писали про те, що не так давно красуня відпочивала на Балі і публікувала фотографії звідти. Однак, мабуть, запаси знімків артистки не вичерпані, тому вона продовжує радувати шанувальників кадрами в купальнику.

Так, чарівна блондинка позувала в купальнику з глибоким декольте. Завдяки такому відвертому вибору можна було роздивитися, наскільки дівчина струнка.

На шиї артистки блищав золота ланцюжок, що додав образу певної вишуканості.

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