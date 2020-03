View this post on Instagram

Киці! Яка пара найкрутіша? 👠 ⠀ ⠀ Надихнулася нашим челенджем в сторіс і перебрала шафу. Закінчиться карантин - «вигуляю» все і зразу! 👗Що з цього ти б обрала для побачення? Хелп!💋⠀ ⠀ #girlspower #дівчататакідівчата #киця #tiktok