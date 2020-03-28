Популярна українська співачка Оля Цибульська блиснула ідеальним тілом в одному халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Кішки! Яка пара найкрутіша? 👠 Надихнулася нашим челенджем в Сторіс і перебрала шафа. Закінчиться карантин - «вигуляю» все і відразу! Що з цього ти б вибрала для побачення? Хелп! 💋», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Цибульська позує спершу в халаті, потім в різних сукнях і врешті в одному боді і туфлях з високим каблуком. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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Киці! Яка пара найкрутіша? 👠 ⠀ ⠀ Надихнулася нашим челенджем в сторіс і перебрала шафу. Закінчиться карантин - «вигуляю» все і зразу! 👗Що з цього ти б обрала для побачення? Хелп!💋⠀ ⠀ #girlspower #дівчататакідівчата #киця #tiktok

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«Ух, кішечка яка», «хто взагалі дивиться на ту взуття», «офігєть», «які красиві ніжки», «ноги – бомба», «кому взуття – а мені ноги сподобалися», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Оля Цибульська показала розкішне тіло в напівпрозорому вбранні.

«Часом мені хочеться Його вбити…Але потім я згадую, що карантин закінчиться, а любов повинна жити вічно♥️Якщо у тебе така ж штука - спробуй ось це…», - йдеться в повідомленні.

Далі Цибульська розповідає, що їй допомагає пережити карантин. Пост зірка супроводжувала красивим знімком, де вона позує в напівпрозорому вбранні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Remote file

Нагадаємо, Цибульська у прозорому вбранні показала, ніж її нагородила природа

А ще Politeka писала, що Цибульська засвітилася з відомим красенем

Також Politeka повідомляла, що Цибульська забула про пристойність і вивалила на камеру все своє добро