41-річна українська співачка Оля Полякова збентежила зухвалим вбранням, у якому обговорювала з відомим сімейним психологом виховання дітей

Як передає Politeka.net, артистка поспілкувалася з експертом онлайн і опублікувала ролик у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Полякова постала у несподіваному образі: на ній біла футболка з нескромним принтом - жіночими грудьми. Співачка постаралася пояснити, чому обрала саме цю футболку для ефіру.

"На мені така соціальна футболочка... Вона не сексуальна - вона соціальна! Ініціатива створена про своєчасну перевірку грудей на предмет раку. Тому не думайте, що я вас вирішила спокушати - футболка з соціальним меседжем - жінки повинні вчасно перевіряти свої груди, щоб це було безпечно", - повідомила Полякова.

Пост артистки викликав фурор в соцмережі. Коментуючі вишикувалися в чергу, щоб обговорити її зовнішній вигляд і поради психолога - не всі, правда, залишилися в захваті.

"Який жах! Яка неповага : жерти і розмовляти з людьми! Не реагувати на фрази чоловіка, питати у дочки мені проводити ефір чи ні? Капець! Фух, смішна"

"Дуже крута ідея таких ефірів"

"Сі*ькальний месендж😏"

"Та краще спокушай🔥"

"Краща футболка що я бачив 👍🏼"

Раніше ми повідомляли, Полякова розчулила фото з молодшою дочкою - восьмирічною Алісою. Дівчинка помітно підросла. Мама обійняла її ззаду, і вони покривлятися на камеру. Примітно, що співачка постала без косметики.

Артистка активно ділиться з фанатами, як "карантинить" з дочками. На цей раз вона вирішила з молодшою приготувати шоколадні кекси у вигляді "какашок", про що й розповіла у "сторіз".

Нагадаємо, Полякова посвітила принадами перед Кошовим з "Квартал 95", фото підірвало мережа

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