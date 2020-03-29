41-річна українська співачка Оля Полякова збентежила зухвалим вбранням, у якому обговорювала з відомим сімейним психологом виховання дітей
Як передає Politeka.net, артистка поспілкувалася з експертом онлайн і опублікувала ролик у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз).
Полякова постала у несподіваному образі: на ній біла футболка з нескромним принтом - жіночими грудьми. Співачка постаралася пояснити, чому обрала саме цю футболку для ефіру.
"На мені така соціальна футболочка... Вона не сексуальна - вона соціальна! Ініціатива створена про своєчасну перевірку грудей на предмет раку. Тому не думайте, що я вас вирішила спокушати - футболка з соціальним меседжем - жінки повинні вчасно перевіряти свої груди, щоб це було безпечно", - повідомила Полякова.
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Пост артистки викликав фурор в соцмережі. Коментуючі вишикувалися в чергу, щоб обговорити її зовнішній вигляд і поради психолога - не всі, правда, залишилися в захваті.
"Який жах! Яка неповага : жерти і розмовляти з людьми! Не реагувати на фрази чоловіка, питати у дочки мені проводити ефір чи ні? Капець! Фух, смішна"
"Дуже крута ідея таких ефірів"
"Сі*ькальний месендж😏"
"Та краще спокушай🔥"
"Краща футболка що я бачив 👍🏼"
Раніше ми повідомляли, Полякова розчулила фото з молодшою дочкою - восьмирічною Алісою. Дівчинка помітно підросла. Мама обійняла її ззаду, і вони покривлятися на камеру. Примітно, що співачка постала без косметики.
Артистка активно ділиться з фанатами, як "карантинить" з дочками. На цей раз вона вирішила з молодшою приготувати шоколадні кекси у вигляді "какашок", про що й розповіла у "сторіз".
Нагадаємо, Полякова посвітила принадами перед Кошовим з "Квартал 95", фото підірвало мережа
Також Politeka писала, що дочка Полякова влаштувала гарячу фотосесію, мама не оцінила
А ще Politeka повідомляла, що неповнолітня дочка Полякової зухвало заявила про нових відносинах