Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха розповіла, чому не захотіла співати на святі колеги

Сьогодні в соціальній мережі з'явився відеоролик зі зйомок "Світського життя", в якому Віка розповіла, що вважає недоречним і пафосним співати на святі у колеги, повідомляє Politeka.

Так, в новому ефірі програми "Світське життя" Вікторія розповіла, чому не захотіла заспівати на дні народження колеги. Не так давно пройшов свято Слави Камінської, на якому виступала група KAZKA, хоча спочатку творець групи Юрій Нікітін планував зробити подарунок Слави - порадувати гостей свята дуетом з Вікторією (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Я хотіла, щоб співала група Неангели, тому що всі гості знають наші пісні, але Віка не захотіла. У неї тоді була якась зйомка, але я її попросила, вона відмовила мені", - пояснила Камінська.

На що Вікторія зазначила:

"У мене дійсно була зйомка, по-перше. А по-друге, я не вважаю це хорошою ідеєю».

Після Вікторія сказала, що не хотіла б, щоб і Слава співала у неї на святі, адже сама вона так часто співає на подібних заходах, що вже втомилася.

«Я так часто співаю на різних днями народження, що вважаю це якимось пафосом, трохи пахне пафосом», – вважає Вікторія.

До цього співачка показала себе в домашньому вигляді під час святкування дня народження своєї племінниці. Вікторія з'явилася в обтягуючому светрі з косим вирізом чорно-болотного кольору, а також у темно-сірих джинсах. Доповнити свій образ співачка вирішила невеликими, але акуратними прикрасами: сережками і брослетами.

Поруч із зіркою, що позує без макіяжу, з'явилася і винуватиця урочистості, позуючи з яскравою посмішкою.

«Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! 🌟🌍🌟На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений❤️ промінчик✨ у якої сьогодні День Народження. 😍🎉💐Нехай ти завжди будеш щасливою🙏🏻, здоровою і щасливою😊💝! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!😘😘😘», – написала Вікторія під новим постом. Шанувальники, звичайно ж, не залишилися байдужі.

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