Тіна показала, як проводить час з Даном за кадрами зйомок "Голосу"

Відома співачка Тіна Кароль вразила кадрами зі зйомок нового ефіру шоу "Голос"

Артистка не тільки приємно здивувала шанувальником стильним сонячним нарядом під час останнього ефіру пісенного шоу, але ще й засвітилася під час бесіди з Баланом, повідомляє Politeka.

Під час зйомок шоу Тіна вирішила показати в розділі Сторі цілу серію кадрів з підготовки до нового ефіру. Артистка постала перед шанувальниками в яскравому жовтому платті з вирізом, досить вигідно подчеркнувшем її фігуру.

Не обійшлося і без курйозів, пов'язаних з Даном Баланом, з яким зірці приписують роман. Зірка засвітилася під час бесіди з Даном, що сидів за суддівським кріслом, тоді як Тіна стояла перед ним і щось говорила з милою посмішкою на обличчі.

До цього ж на сторінці «Фан-Тіни» з'явився пікантний ролик, під час якого Дано поніс Тіну однією рукою до суддівського крісла.

Явно збентежена співачка могла тільки скрикнути, однак не стала чинити опір і дозволила себе «унести». Шанувальники були приємно вражені такого моменту:

«Все своє ношу з собою» ❤, «Я вже в нетерпінні ❤️», «Це коли було?», «дивлюся вже 30 разів це відео 😂 залипательно. Ааааа😂😂😂😍🔥», «А Тіна навіть і не пручається🔥🔥🔥», «Зазнав як пушинку🥰❤️😍», «Все красиво забери її і вези в Молдавію або в ЛОНДОН ДО СЕБЕ ДОДОМУ!!!».

Зазначимо, під час шоу стався досить пікантний момент між членами журі. Учасники команди Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни. Хлопці виконали хіт співачки "Не дощ" у незвичайній аранжуванні.

"Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дано її любить", - прокоментували виступ товариші ефіром раніше.

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