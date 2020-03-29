Українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала шанувальників несподіваним вбранням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Отже, битва титанів: СІРІ АБО КАРІ? Я завжди мріяла про сірих (і зрячих), а ви? Хто-небудь взагалі мріє про карих. P. S. Разюче, як змінюється погляд і мейк від кольору очей👁 А ще якість щік, коли цілодобово шпаришь собі самомассажи, як шалена ЗОЖница», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографіях Плакидюк позує з приспущеною сорочці і відвертій сукні, виставивши напоказ розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«ви дуже гарна», «прекрасна», «бомба», «Чудова», «ось це розкішне тіло», - пишуть вони.
Раніше ми писали, що 31-річна українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк здивувала відвертим фото.
Дівчина поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Рудоволоса бестія постала в спокусливому вигляді: на ній чорний боді, такого ж кольору панчохи і недбало накинутий яскраво-малиновий плащ. Соня сидить на стільці, широко розставивши ноги й тримаючи якийсь предмет в руках.
На передньому плані в кадрі ми бачимо напівголого красеня - в блакитних сімейках і тапочках. На грудях у "спортмена" красується золота медаль за перше місце.
Нагадаємо, Астаф'єва із зіркою "Топ-модель по-українськи" помірялись принадами в мокрих купальниках.
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