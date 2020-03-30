Український співак Влад Дантес взяв участь у шоу "Розсміши коміка", де йому вдалося стати абсолютним переможцем і отримати приз у розмірі 50 000 гривень

Чим же саме вдалося Дантесу так сильно розсмішити суддів - коміка Євгена Кошового і співачку Олю Полякову? Відео іскрометного виступу опубліковане на сторінці "Квартал 95" в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Як виявилося, судді (а особливо Кошовий) не зміг втриматися від сміху після жарта Дантеса щодо його дружини, співачки Наді Дорофєєвої.

"Я дуже популярний. Щоб ви розуміли, у мене кожен день просять автограф. На що я завжди відповідаю: "Надя, ну досі знущатися!"

Назвавши себе "популярним співаком", Дантес зробив довгу паузу, вичікуючи, коли засміються судді, але ті мовчки на нього дивилися, і тоді він пояснив: "А дивно... ну, Надя тут ірже дуже сильно, ви міцні горішки".

Крім дружини, Дантес добряче пройшовся по зірковим колегам, що "на ура" сприйняла Полякова, яка раз у раз вигукувала: "Давай, мочи!"

Зазначимо, артистові вдалося дійти до кінця і виграти головний приз. 50 000 гривень, які він заробив своїми жартами, підуть на допомогу Всеукраїнському союзу парамедиків у реалізації програми "Я можу врятувати життя".

+50 000 Володимир Дантес - Збірна Харкова - Розсміши коміка Владимир Дантес: "Я дуже популярний. Щоб ви розуміли, у мене кожен день просять автограф. На що я завжди відповідаю: "Надя, ну досить знущатися!" Як Вова Дантес заробив 50 000 гривень на допомогу Всеукраїнській спілці парамедиків в реалізації програми "Я можу врятувати життя", дивіться у відео. Gepostet von Студия "Квартал 95" am Montag, 30. März 2020

Раніше ми повідомляли, зірки на карантині розважаються як можуть. Так, нещодавно Дантес зняв голу дружину у ванній. Дорофєєва, прикриваючи всі причинні місця руками, зніяковіло виглядала і кричала несхвальні вигуки в бік чоловіка. А, судячи з голосу, "оператором" виявився саме Дантес.

"Якщо ви не знали, що таке романтика, то приймайте ванну під програму "Давай одружимося", - говорив артист, наставляючи камеру на спантеличену дружину.

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