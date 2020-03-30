38-річна російська ведуча Ксенія Собчак здивувала шанувальників нескромним зовнішнім виглядом і ідеєю з сімейними порадами

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом зі своїм чоловіком режисером Костянтином Богомоловим. Ксенія блиснула відкритими грудьми в червоному піджаку, зона декольте якого здатна викликати "пожежу". При цьому на її обличчі грала пустотлива усмішка. Богомолов ж позував куди скромніше: у чорному піджаці, білій сорочці і синіх джинсах.

"Ну що, друзі! Дочекалися! Сьогодні перший день офіційного карантину. #всемОставатьсяНаСвоихМестах Ходять чутки що в Китаї після завершення пандемії різко збільшилася кількість розлучень. Щоб такого не трапилося у нас - ми дамо вам кілька цікавих порад;) Сьогодні, рівно о 20.00 чекайте прямий ефір прямо тут! Ну а так як #ДваждыЛучше - ми вийдемо до Вас удвох з @konbog75", - поділилася Собчак.

Шанувальники по-різному сприйняли ідею Ксенії. Деякі висловили щиру зацікавленість, але більшість все ж засумнівалися в тому, що можуть порадити молодята, які ще не встигли "сьорбнути горя". Нагадаємо, весілля Ксенії і Костянтина відбулося у вересні минулого року. Останнім часом поповзли чутки, що ведуча вагітна.

"А ще кажуть, що після буде черга в гінекології і приблизно в грудні хороша народжуваність))"

"Розумна, смілива 👍❤️"

"Вам ще рано, має накипіти"

"Це не буде чесно😁 у вас ще все тільки починається... Що можуть порадити щасливі молодята? Тим більше він перший після обнулення...😁"

"Поради від експерта Ксенії)) заінтригували 😂 без пляшечки рожевого буде не обійтися 🥂🍾"

"Оце ще розлучатися... нехай мучиться до кінця наших днів😅"

Нагадаємо, Собчак шокувала зовнішнім виглядом будинку, Богомолову не пощастило.

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