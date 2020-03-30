37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, відверто розповіла шанувальникам, чим займається на карантині, і попросила поради

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому реглані ніжно-рожевого кольору. Злегка розпатлана Анжеліка підняла обидві руки вгору і з м'якою усмішкою подивилася в об'єктив.

Дружина артиста зізналася, що стала серіаломаном, сидячи в чотирьох стінах на карантині. Дивно, що до цього вона не захоплювалася переглядом серіалів.

"Я та сама людина, яка за своє життя не подивилася жодного серіалу (крім рабиня Ізаура і Friends) Для мене завжди було загадкою, звідки у людей є час їх дивитися 🙄.. два тижні в ізоляції і два серіали за спиною.. хочуууу щееее!!! 🤤 👩🏻‍💻 Прошу вас поділитися рекомендаціями 🙏🏼 тільки без крові .. хочу естетики.. кохання.. лиску ☝️😁 є думки? #всемкрепкогоздоровья #любов ❤️", - поділилася Ревва.

Шанувальники моментально відреагували на прохання Анжеліки і стали кидати в коментарях назви різних телешоу, які, на їхню думку, змогли б її зацікавити.

Раніше ми повідомляли, Анжеліка зворушливо привітала з 7-річчям молодшу дочку Амелі. Дружина артиста опублікувала в Instagram відеонарізку з різних архівних кадрів. Зокрема, особливо публіку розчулив шматочок, де ще зовсім маленька Амелі вимазала обличчя шоколадом і намагається придумати небилицю, відповідаючи на запитання матері, хто з'їв цукерки.

Кмітлива дівчинка сказала, що "напали зайчики" і з'їли всі солодощі.

"Яка гарна дівчинка😍"; "Боже, яка солодка дівчинка😍 А ці очі, цілий світ у них🙏 З іменинницею, мила❣️❣️❣️"; "Яка вона красива і прикольна 🎉", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Всім би таку…».

Також Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова зворушила сімейними фото молодшої дочки з пухнастим другом: "Які солодкі".