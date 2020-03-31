Український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", наразився на жорстку критику після жарту про карантин через коронавірус

Як передає Politeka.net, на сторінці "Кварталу" в соцмережі Фейсбук опубліковано свіже фото з Кошовим, на якому він і його колега Юрій Ткач, нібито примірили одяг, ставший маленьким за час карантину.

"Не забувайте час від часу приміряти джинси... піжами підступні!😂", - підписано фото.

Судячи з гнівних коментарів, користувачам подібний жарт "не зайшов". Українці обурені тим, що їх фінансове становище через карантин може похитнутися настільки, що покупка нового одягу їм не світить.

"Мені теж не дуже смішно , сидиш , коротше як на короновірусі"

"Ті хто вивезли всі маски і засоби захисту, нових шмоток накуплять, а нам, можливо, вже й старий одяг не знадобиться"

"Не смішно якось...."

Раніше ми повідомляли, Кошовий потрапив у немилість після соціального відео, створеного спільно з МОЗ України, - про важливість дотримання карантинного режиму.

"Ретельно мій і дезінфікуй руки... Залишайся вдома і даруй рідним свято", - звернувся з екранів Кошовий.

Користувачі неоднозначно поставилися до даного відео. Крім подяки, деякі обурилися, що їх "вчать життю": "Докотилися кругом вчать як руки мити невже всі деградували ?! І лише вони знають як це правильно робити"; "Не всі з таким баблом як ви. Ми не з шоу бізнесу, а з простого народу"; "Дурні ми знаємо це все без вас людям скоро жерти нема за що буде шоумени".

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" звернувся до українців на карантині: "Чхнув в супермаркеті - скрутили і..."

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