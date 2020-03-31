Известный российский певец Николай Басков показал интересное фото в Инстаграм

На фото Басков позирует вместе с известной певицей Натали. Она в тот раз была одета в красное платье без белья, а волосы оставила распущенными. Николай же надел рубашку и пиджак. Певец обнял свою коллегу за талию. Фото получилось очень дружеским. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чудесная красотка, @natali_star74 натуральная блондинка по имени Наташка, вечно юная, всегда радостная боевая моя подруга! Ты не меняешься! Наверное, ты знаешь какие-то секреты долгой жизни на сцене, крепкого семейного счастья и вечной молодости. Ну точно ты что-то такое знаешь, это же очевидно! Будь самой счастливой, самой любимой! Желаю тебе гармонии, благополучия и вдохновения!", - написал Басков.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков, среди которых была Анастасия Волочкова, российская прима-балерина, а также поставил лайк Тарзан. Пользователи также присоединились к поздравлениям и пожелали звезде всего самого лучшего.

Ранее мы сообщали, что актер Оскан Ренкель, который принимал участие в клипе Николая Баскова "Странник", рассказал, что певец к нему приставил.

"7 лет назад играл Ксеркса, ко мне лез сосаться пьяный Басков", - написал Ренкель в соцсетях.

Напомним, Басков и Киркоров высмеяли позорное поведение верного любителя Путина

А еще Politeka писала, что Басков засветился в компании патриарха Кирилла, сеть кипит

Также Politeka сообщала, что в сеть слили фото Баскова с младенцем, сходство ошеломляет



