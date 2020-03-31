Знаменитость нашла, как себя развлечь на карантине

Известная украинская певица Настя Каменских показала новые образы в Инстаграм

На первом кадре Каменских в черной пижаме держит книгу, а на втором сидит уже в черной на диване и поедает лакомства. На третьем уже в домашней одежде собирает пазлы, а на четвертом - занимается спортом, чтобы сбросить вес. Отдельно выведен пятый кадр, где Настя примеряет различную одежду на себя из своего гардероба. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какой ты сейчас дома из LA CUARENTENA?

1 Одеждо-примерятель 👚👗

2 Пазло-собиратель 🏙

3 Килограммо-сгонятель 💪

4 Все-поедатель 🍫🥪

5 Книжко-читатель 📚

Ставь свою цифру или несколько цифр в комментарий! Посмотрим, кого больше!", - написала Каменских под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 210 тысяч раз. Они начали активно писать, чем занимаются, пока сидят на карантине.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских устроила домашнюю тренировку, но засветила лишнее.

Чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить каждое утро в прямом эфире насыщенные тренровки.

Во время последней тренировки Настя, которая позировала в полупрозрачном костюме перед камерами, не удержалась от нежного поцелуя с Потапом.

Напомним, Каменских показала, сколько на самом деле использует косметики

А еще Politeka писала, что Каменских сняла в своей постели новый клип

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских подразнила Потапа экстремальным декольте



