Ксенія Собчак, яку нещодавно власна мати вилаяла за пияцтво, вирішила похвалитися розкішним образом, але щось пішло не так

Російська політик і шоувумен виклала нове фото в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На знімку вона позує в чорному комбінезоні з зухвалим декольте і гостроносих туфлях на підборах. При цьому вона детально перерахувала всі бренди, одяг та аксесуари яких поєднує в цьому образі. Додавши, що це все з нової колекції.

«В домашній ізоляції теж виглядаю модно», - зазначила Собчак.

Такий пост Собчак не всім припав до душі, надто вже очевидна реклама. Телеведучу звинуватили в нещирості. Зокрема користувачі помітили, що на фото Собчак позує в бутіку, а зовсім не в родинній ізоляції, як вона написала.

«Молодець! Гроші за рекламу капнули))», «Ну так...і з укладанням на три волосини і в перснях. Звичайна, домашня жінка. І головне фотограф завжди поруч», «А чоловік в змозі оплатити?», «Дістала», «Ксюша, ви в магазині», - пишуть в коментарях.

У той же час інші захоплюються видом Собчак.

«Нічого собі!», «Ксенія, шикарно! Тепер все точно будуть одягатися для себе і своїх улюблених», «У чорному. Пікова дама», «Ксенія ви справжня жінка . Потрібно завжди залишатися красивою і не ходити в халатах дому», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше мати Ксенії Собчак назвала свою дочку і її чоловіка «тупими» і звинуватила їх у пияцтво.

Людмила Нарусова, яка є членом російської Ради Федерації від Тиви, судячи з усього, не намагається вибирати вирази, коли йдеться про її дочки. Так, жінка на всю країну принизила відому ведучу і її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова з-за їх проколу.

Нагадаємо, Собчак посвітила непристойним декольте перед Богомоловим і заговорила про розлучення.

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