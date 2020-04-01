36-річний український комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", збентежив публіку несподіваним гримом, сфотографувавшись зі своєю сім'єю
Як передає Politeka.net, гуморист поділився незвичайним фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в образі панди. Ткач розмалював обличчя в білу і чорну фарбу з характерними плямами навколо очей, як і у згаданої тварини з сімейства ведмежих. Юрій зобразив подив на обличчі.
По обидві сторони від коміка перебувають його дружина Вікторія і дочка Ліза. Перша просто мило посміхається, тоді як дівчинка намагається наслідувати батька і гримасує на камеру.
"Сьогодні під час прямого ефіру вихватив від своїх і перетворився на панду ))) А чим ви займаєтесь під час карантину? )))", - підписав кадр телеактер.
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Шанувальники по достоїнству оцінили це веселе сімейне фото, поставивши більше 80 000 "лайків".
"Ти супер, і сім'я у тебе клас😍"
"Яка красива пандочка💓"
"Нова Кун-фу Панда?😂"
"Прикольно вийшло😊"
"Дочка вся в тата😂❤️"
"Ого чого Ви 😂"
"Яка мила пандочка🐼🐼🐼"
"Красень. У вас чудова сім'я"
Зазначимо, кар'єра Ткача почалася з участі в команді КВН «Збірна Дніпропетровська», яка стала бронзовим призером Вищої української ліги 2009 року і срібним призером Вищої ліги КВН 2013 року.
У тому ж році студія «Квартал 95» запросила Ткача на зйомки серіалу «Країна У». У 2017 році брав участь в 4 сезоні телепроекту «Танці з зірками».
В 2018 році став суддею в 4 сезоні Ліги сміху. А в 2019 році став членом журі шоу «Розсміши коміка. Діти» і актором у шоу «Вечірній квартал» замість Володимира Зеленського.
Раніше ми повідомляли, Ткач розчулив мережу фото з дочкою, з якої вийшов на прогулянку. Він тримав дівчинку на руках і з сумом дивився в камеру.
"батя зрозуміє, пожаліє і пригріє... )))", - підписаний знімок.
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