36-річний український комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", збентежив публіку несподіваним гримом, сфотографувавшись зі своєю сім'єю

Як передає Politeka.net, гуморист поділився незвичайним фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в образі панди. Ткач розмалював обличчя в білу і чорну фарбу з характерними плямами навколо очей, як і у згаданої тварини з сімейства ведмежих. Юрій зобразив подив на обличчі.

По обидві сторони від коміка перебувають його дружина Вікторія і дочка Ліза. Перша просто мило посміхається, тоді як дівчинка намагається наслідувати батька і гримасує на камеру.

"Сьогодні під час прямого ефіру вихватив від своїх і перетворився на панду ))) А чим ви займаєтесь під час карантину? )))", - підписав кадр телеактер.

Шанувальники по достоїнству оцінили це веселе сімейне фото, поставивши більше 80 000 "лайків".

"Ти супер, і сім'я у тебе клас😍"

"Яка красива пандочка💓"

"Нова Кун-фу Панда?😂"

"Прикольно вийшло😊"

"Дочка вся в тата😂❤️"



"Ого чого Ви 😂"



"Яка мила пандочка🐼🐼🐼"

"Красень. У вас чудова сім'я"

Зазначимо, кар'єра Ткача почалася з участі в команді КВН «Збірна Дніпропетровська», яка стала бронзовим призером Вищої української ліги 2009 року і срібним призером Вищої ліги КВН 2013 року.

У тому ж році студія «Квартал 95» запросила Ткача на зйомки серіалу «Країна У». У 2017 році брав участь в 4 сезоні телепроекту «Танці з зірками».

В 2018 році став суддею в 4 сезоні Ліги сміху. А в 2019 році став членом журі шоу «Розсміши коміка. Діти» і актором у шоу «Вечірній квартал» замість Володимира Зеленського.

Раніше ми повідомляли, Ткач розчулив мережу фото з дочкою, з якої вийшов на прогулянку. Він тримав дівчинку на руках і з сумом дивився в камеру.

"батя зрозуміє, пожаліє і пригріє... )))", - підписаний знімок.

Нагадаємо, що Кошовий і Ткач із «Кварталу 95» выпятили свою гордість на очах у Могилевської