Відома українська співачка Аліна Гросу показала нове відео в Instagram, розповідаючи новий смачний рецепт

Під час карантину Аліна з'явилася в домашньому вбранні і розповіла, як провести весело час, навіть якщо на кухні. За словами Аліни, провести час вдома на карантині можна досить з апетитною користю, пише Politeka.

На представленому в Instagram відео, артистка позувала в мереживному халаті чорного кольору з легким макіяжем на обличчі. Співачка розповіла, що донедавна була зайнята - записувала нову пісню прямо вдома. А тепер, щоб порадувати шанувальників, вона поділилася смачним рецептом:

«#ГОТОВИМСГРОСУ Саме просте печиво у світі❤️

Готується з 3 інгредієнтів:

1️⃣300 грам мюслі (вівсяних пластівців)

2️⃣ 2 банана

3️⃣ Молочний шоколад (за смаком)

Всі розтовкти і змішати 🙌🏼🙌🏼🙌🏼

Сформувати печенюшки🍪🍪🍪 Помістити їх в морозилку на 15 хвилин (щоб форма краще збереглася)❄️ Включити духовку на 180 градусів, Перемістити печенюшки з морозильної камери в духову піч на 15-20 хвилин!) всі... печиво готове🍪❤️ Насолоджуйтеся😉», - написала артистка під роликом.

До цього Аліна Гросу показала нове сімейне фото в Instagram. На фото Аліна позує в шкіряній куртці, а поруч з нею бабуся в білій хустці. Зірка зробила селфи досить великим планом, тому більше нічого майже не видно. На фоні можна помітити дерево і паркан. Фото, швидше за все, було зроблено в приватному секторі.

"Нашої улюбленої бабусі сьогодні 80 років - це шалене щастя, коли в тебе є самий рідний, милий, коханий, життєрадісна людина, мама моєї мами, до якого ти можеш (на щастя) приїхати в село і зараз, душевно поговорити, опинитися в рідних обіймах і цінуєш кожен момент проведений поруч....На жаль, з-за карантину, я не можу сьогодні привітати бабусю Марію особисто...", - написала Гросу під фото.