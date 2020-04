View this post on Instagram

#ГОТОВИМСГРОСУ Самое простое печенье в мире❤️ Готовится из 3 ингредиентов: 1️⃣300 грамм мюсли (овсяных хлопьев) 2️⃣ 2 банана 3️⃣ Молочный шоколад (по вкусу) Все растолочь и смешать 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Сформировать печенюшки🍪🍪🍪 Поместить их в морозилку на 15 минут (чтоб форма лучше сохранилась)❄️ Включить духовку на 180 градусов, Переместить печенюшки из морозильной камеры в духовую печь на 15-20 минут!) все... печенье готово🍪❤️ Наслаждайтесь😉