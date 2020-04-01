Артистов можно и не узнать

Популярный украинский рэпер Потап решил поздравить поклонников с первым апреля

Певец опубликовал фото в своем Инстаграм, где позирует вместе со своей женой артисткой Настей Каменских, пишет Politeka.net.

Вероятно, это архивный снимок. Потап и Настя позируют в костюмах сказочных персонажей: Буратино и Мальвины.

Настя предстала с голубыми волосами и такого же цвета платье, при этом образ завершили "грубые" украшения. Артистка смотрит в камеру, пробуя на зуб одну из золотых монет Буратино.

Потап в колпачке и объемном костюме смотрит на Каменских. В его руках - золотой ключик и мешочек с монетами.

В общем пару тут почти невозможно узнать.

"С Днем смеха", - написано на снимке.

А в посте Потап написал:

"Продолжай улыбаться!".

За пять часов пост собрал более 13 тысяч лайков и много комментариев.

"То чувство, когда оторвала от сосны иголочку", "Потапчик вам с Настей Бог дал время порадовать нас Потапчиками маленькими", " Никто:..... Абсолютно никто:....... Я: Пришла, и оторвала голову нам, чумачечая весна, и нам не до сна😂❤👉👈", "Буратино, которого мы заслужили! 😂 К Мальвине вопросов нет! Красотка! 😍", "😍😍 очень крутые😍😍😍😍 молодцы ребята, люблю вас♥️🥳🥳🥳", "👏🤣 и тебя ПТП", "Мальвина хороша", "И своего дуржбана президента не забудьте поздравить, ему сейчас очень весело )", "Похоже на порнушку какую-то 😂", "Вау,вау,вау🤯", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап и Позитив запустили авторское шоу в YouTube на время карантина.

В новом проекте музыканты сидят на диване и общаются на злободневные темы, обсуждая карантин, зарубежных музыкантов и новые тренды. Об этом Потап сообщил в своем Инстаграм.

В комментариях пользователи пишут, что выпуск очень интересный.

Напомним, что юная подопечная Потапа в узком топе показала, как она соблазняет мужчин: «Невозможно не любить».

Как сообщала Politeka, звездный красавчик заставил Каменских попотеть, появилось видео: а как же Потап?

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских подразнила Потапа экстремальным декольте: "Совсем не в глаза смотрит".