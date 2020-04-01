Українська співачка і актриса Аліна Гросу поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками
Сьогодні, 1 квітня, артистка опублікувала відео, на якому показала тест на вагітність, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Зірка позувала у чорному вбранні з мереживом. Вона знімала себе крупним планом, відобразивши великі очі і красиву посмішку. На останньому кадрі Гросу нахиляє голову і прикриває обличчя рукою.
Аліна тримала в руці тест на вагітність, на якому було дві смужки, це говорить про те, що він позитивний.
"Ми самі в шоці🥳😍 Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))", - підписала відео українська красуня.
"Відвіз сім'ю у Швецію": нове фото Олени Зеленської після зникнення все пояснює
З'явилося відео з палати, де лікарі рятують екс-коханого Наталки Корольової: "До сліз"
Новий штурм кордону України, з'явилося термінове звернення: "Близько 200 тисяч..."
Долар відреагував на змову Зеленського з Порошенком: чого тепер чекати українцям
Майже за годину пост зібрав понад 60 тисяч переглядів та багато коментарів. Варто відзначити, що користувачі мережі скептично сприйняли новину. Адже сьогодні перше квітня - День жартів.
Можливо, артистка справді розіграла своїх шанувальників, поки невідомо.
"1 Квітня 😂", "Перше квітня не кому не вірячи 😂", "Це 1 квітня - нікому не вірить??)❤", "З першим квітнем, так?😂😂", "Це першоквітневий жарт? 🤨", "Вітаю👏👏❤️❤️", "Вітаю! Якщо це правда - це прекрасно!!❤️ ", "Люблю вас вітаю Аліночко!!!", "Я так чоловіка теж повеселила з ранку 😂😂😂 знайшла свій старий тест від другої Вагітності 😂😂", "Перше квітня?))", "Чи все-таки розіграш?", "Клас я цього так довго чекала, ти хороша мама я впевнена❤️❤️❤️ ", "Супер ❤️", "Ура, вітаю!", "Ого ,вітаю", "Щиро рада за вас ❤️💎💎💎 вітаю 🎉🎊🎉🎊🎉🎊🤩🌹🌹🌹", "Вітаю🎉🎉🎉🎉", "Най Най Най найщиріші вітання! Сподіваюся, це дійсно так!", "Аліно, вітаю!Це найпрекрасніше,що може трапитися з жінкою!!!!!", "Ага, так ми і повірили 😁😁😁😁", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Гросу похвалилася незвичайним кадром на відпочинку
А ще Politeka писала, що Гросу в екстра-міні згадала молодість і показала кадри справжнього свавілля
Також Politeka повідомляла, що Гросу шокувала новим чином на кухні, пікантні кадри