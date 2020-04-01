Українська співачка і актриса Аліна Гросу поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками

Сьогодні, 1 квітня, артистка опублікувала відео, на якому показала тест на вагітність, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка позувала у чорному вбранні з мереживом. Вона знімала себе крупним планом, відобразивши великі очі і красиву посмішку. На останньому кадрі Гросу нахиляє голову і прикриває обличчя рукою.

Аліна тримала в руці тест на вагітність, на якому було дві смужки, це говорить про те, що він позитивний.

"Ми самі в шоці🥳😍 Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))", - підписала відео українська красуня.

Майже за годину пост зібрав понад 60 тисяч переглядів та багато коментарів. Варто відзначити, що користувачі мережі скептично сприйняли новину. Адже сьогодні перше квітня - День жартів.

Можливо, артистка справді розіграла своїх шанувальників, поки невідомо.

"1 Квітня 😂", "Перше квітня не кому не вірячи 😂", "Це 1 квітня - нікому не вірить??)❤", "З першим квітнем, так?😂😂", "Це першоквітневий жарт? 🤨", "Вітаю👏👏❤️❤️", "Вітаю! Якщо це правда - це прекрасно!!❤️ ", "Люблю вас вітаю Аліночко!!!", "Я так чоловіка теж повеселила з ранку 😂😂😂 знайшла свій старий тест від другої Вагітності 😂😂", "Перше квітня?))", "Чи все-таки розіграш?", "Клас я цього так довго чекала, ти хороша мама я впевнена❤️❤️❤️ ", "Супер ❤️", "Ура, вітаю!", "Ого ,вітаю", "Щиро рада за вас ❤️💎💎💎 вітаю 🎉🎊🎉🎊🎉🎊🤩🌹🌹🌹", "Вітаю🎉🎉🎉🎉", "Най Най Най найщиріші вітання! Сподіваюся, це дійсно так!", "Аліно, вітаю!Це найпрекрасніше,що може трапитися з жінкою!!!!!", "Ага, так ми і повірили 😁😁😁😁", - написали користувачі мережі.



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