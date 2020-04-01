34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, збентежила відвертими фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram ряд знімків, які не вразять хіба що сліпого. Красуня вирішила згадати квітень 2017 року, коли брала участь у зйомках для чоловічого журналу XXL.

Анастасія позувала в мереживній білизні, млосно й заклично вигинаючись у всіляких ракурсах. А на деяких фото зірка й зовсім позбулася сорому, так і будь-якого натяку на одяг - що вже прикривати таку красу.

"В далеееекому 2017-му році Квітень починався так ❤️ І це вам не жарти 😈

1-10? Яка краща ? 😉👇🏼", - підписала фото Кумейко.

Шанувальники вдосталь насолодилися чудовими кадрами з розкішною співачкою і встигли за годину поставити близько 2 000 "сердечок".

"Неможливо вибрати!😘"

"Я попливла 🤤"

"🙈 Сміливо😍🔥🔥 На всіх шикарна!"

"Пушка 😁"

Раніше ми повідомляли, екс-Nikita здивувала сміливим фото, на якому позувала разом з подругою косметологом Наною Збукер (Анастасія - в чорному боді). Дівчата стояли на підвіконні в однаковій позі, склавши руки разом. Фото вийшло дуже цікавим і навіть пікантним.

"Відпочили і годі. Як співається у пісні «На двох з тобою одне лише дихання» так у нас з @nana.zbuker на двох зайві +- надцять кг. І ось ми вирішили влаштувати собі марафон #НананиНанана. 3 тижні без мучного, солодкого, алкоголю і далі за списком. Дисципліна наше все", - поділилася планами Кумейко в підписі до фото.

Нагадаємо, экс-Nikita влаштувала гарячі танці в одному халаті

А ще Politeka повідомляла, що Екс-Nikita в прозорому халатику посвітила самим соковитим, особисті кадри