37-річна українська співачка Анна Сєдокова поділилася з кадрами майбутньої прем'єри свого шоу "Квартира 69"

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала відеонарізку у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Аня постала в "тісних" штанях синього кольору і короткому в'язаному светрі сріблястого відтінку, який абсолютно не прикриває її живіт.

На відео Седокова зізнається, що "корумпувала ДАЇшників", потім дивує незрозумілими рухами а-ля аеробіка, після чого говорить з гостею про зради, а також лежить на підлозі в нескромній позі.

"Let the show begin 🔥 Дуже велика прем'єра вже завтра, о 12.00, на моєму #youtube каналі #SedokovaAnna. Я сподіваюся, ми зможемо підняти вам настрій! Зустрічайте вже завтра! Найулюбленіша @klavacoca і мільйон інсайтів! Більше подробиць завтра, поки просто Уррааа!❤️", - повідомила Седокова в соцмережі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Пухляш?)"

"Блін яка ви класна 😍"

"Це дно 👎🏼 Подумайте про не зміцнілі уми років 16-17 які це дивляться і думають, що це нормально... Транси, жінки легкої поведінки.. і т. д."

"Я проти алкоголю!!"

Раніше ми повідомляли, Седокова зачарувала публіку видом в худі оверсайз рожевого кольору. Зірка робила селфі, стоячи біля дзеркала, натягнувши на голову капюшон. Незважаючи на посмішку, багато хто відзначив, що у співачки втомлений погляд і зовнішній вигляд в цілому. У підписі до фото з'ясувалося, чим саме Аня засмучена.

"Я знаю, що я вам, напевно, вже набридла своїм одягом, але в останній тиждень ми малий бізнес, та й напевно бізнес, перебуваємо в повному ауті. Величезні компанії, з великими оборотами, звільняють своїх співробітників, а для мене найцінніше - це мої колеги, моя дивовижна команда. У мене дивовижний колектив, який не йде з роботи до 21, хоча ми працюємо до 19...", - поділилася Седокова переживаннями з приводу свого бренду і карантину.

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