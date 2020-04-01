37-летняя украинская певица Анна Седокова поделилась кадрами с предстоящей премьеры своего шоу "Квартира 69"

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала видеонарезку в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Аня предстала в "тесных" штанах синего цвета и коротком вязаном свитере серебристого оттенка, который абсолютно не прикрывает ее живот.

На видео Седокова признается, что "коррумпировала ГАИшников", затем удивляет непонятными движениями а-ля аэробика, после чего говорит с гостьей об изменах, а также лежит на полу в нескромной позе.

"Let the show begin 🔥 Очень большая премьера уже завтра, в 12.00, на моем #youtube канале #SedokovaAnna. Я надеюсь, мы сможем поднять вам настроение! Встречайте уже завтра! Любимейшая @klavacoca и миллион инсайтов! Больше подробностей завтра, пока просто Уррааа!❤️", - сообщила Седокова в соцсети.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Пухляш?)"

"Блин какая вы классная 😍"

"Это дно 👎🏼 Подумайте о не окрепших умах лет 16-17 которые это смотрят и думают, что это нормально... Трансы, женщины легкого поведения.. и т.д."

"Я против алкоголя!!"

Ранее мы сообщали, Седокова очаровала публику видом в худи оверсайз розового цвета. Звезда делала селфи, стоя у зеркала, натянув на голову капюшон. Несмотря на улыбку, многие отметили, что у певицы уставший взгляд и внешний вид в целом. В подписи к фото выяснилось, чем Аня расстроена.

"Я знаю, что я вам, наверное, уже надоела своей одеждой, но в последнюю неделю мы малый бизнес, да и наверное бизнес, находимся в полном ауте. Огромные компании, с большими оборотами, увольняют своих сотрудников, а для меня самое ценное - это мои коллеги, моя удивительная команда. У меня удивительный коллектив, который не уходит с работы до 21, хотя мы работаем до 19...", - поделилась Седокова переживаниями по поводу своего бренда и карантина.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает