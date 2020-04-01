24-річна українська модель і гуморист Лера Товстолес, учасниця "Жіночого кварталу", завила від нудьги на карантині і розповіла про плани після ізоляції

Як передає Politeka.net, красуня поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в яскравому образі. Лера вибрала незвичайний наряд заради жаркого кадру: на ній штани з прозорої тканини, прикрашені вишивкою, а також чорний піджак і босоніжки на високих підборах.

Дівчина позувала, повернувшись до камери спиною, задерши ногу, зігнувши її в коліні, а також кинувши зухвалий погляд через плече. При цьому Лера "смачно" підморгнула, відкривши рот у широкій посмішці. Яскравий макіяж і зачіска з кучерями доповнили ефектний образ серцеїдки.

Лера повідомила, що "зібралася на тусовку" на честь свого дня народження - звичайно ж, після закінчення карантину.

"Ви мене пам'ятаєте такою ?) Я вже ні ) Цей крутий лук @kolosova_creative 😍 Хочеться підняти собі і вам настрій і дізнатися, що зробите першим ділом після закінчення карантину ? Я зберу тусовку на честь свого 25-річчя. І цікаво, скільки ви на мене підписані ?) чи давно стежите за моєю сторінкою? Обіцяю підписатися на всіх, хто більше 5-ти років 💔🙆🏼‍♀️", - поділилася гумористка.

Шанувальники почали згадувати, як давно "стежать" за Лерою, при цьому не забуваючи нахвалювати дівчину за красу і талант.

"З 2012? Або 2013? 😱 Блін, Лераааа, ти тоді ще в школі вчилася 🤯😂"

"5 років точно!) з часів ЛЗ і 180. Я свому товаришу сказав ще що з усіх дівчат, а всі реально класні, - факт! Варто звернути увагу на тебе і щось мені підказує що виявився прав) хоча дівчатка теж молодці)"

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