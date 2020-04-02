Російський співак і комік Олександр Ревва, виступаючий під псевдонімом Артур Пирожков, публічно привітав свого друга Марюса Вайсберга з днем народження

Спільне фото з режисером він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку 49-річний Вайсберг сидить поруч з Реввою і посміхається.

«Дорогий мій Друг Марюс!!! З Днем народження!!!! Ти міг народитися тільки в День Сміху!!! Це твоє професійне свято!!! Нехай твій дзвінкий сміх заражає всіх своїм позитивом 100 років!», - написав Ревва.

За день пост зірки зібрав майже 20 тисяч лайків. В коментарях шанувальники долучилися до привітання, а деякі зазначили, що Вайсберг не такий вже хороший режисер.

«Хріновий режисер, якщо чесно.. Саша, не в образу», «Головне щоб він не чхав», «Саня не здумай качати собі ботокси, ти і так гарний залишайся таким, яким є», «Дві милі та позитивні на одній фотці це перебір», «Не тільки твій!!! Любимо!!!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, в 2013 році співачці Вірі Брежнєвій приписували роман з Марюсом Вайсбергом, який був режисером фільму «Любов у великому місті», де Віра грала головну роль. На той момент Брежнєва вже була в розлученні, тому під час зйомок проводила час з Вайсбергом. ЗМІ тоді застали парочку в казино, де режисер ніжно обіймав і цілував співачку.

Нагадаємо, що Брежнєва влаштувала шалені розваги з дочкою прямо в машині: «Нічого собі, яка…».

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