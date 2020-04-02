Російський співак Микола Басков поділився пікантним знімком з продюсером, чоловіком Валерії Йосипом Пригожиним

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Басков вирішив незвичайним чином привітати Пригожина з днем народження. Він запостив старий знімок, на якому Пригожин стоїть напівроздягнений, прикритий лише рушником. Басков стоїть поруч і показує рукою на друга.

«Якщо б стали знімати серіал про унікальні персони в шоу-бізнесі, то безумовно ти Йосип був би на перших ролях. І, звичайно, в одну серію оповідання про тебе укласти було б неможливо», - звернувся до друга Басков.

За словами співака, Пригожин – унікальна людина, яка володіє невгамовною енергією і вміє дружити. Басков сподівається, що про продюсера обов'язково знімуть фільм.

Шанувальники дуже активно відреагували на пост Баскова, за три години залишивши під ним майже 18 тисяч лайків. Багато хто приєднався до привітань.

«Без рукостискань», «Коля, яка чудова думка про людину», «Красунчик», «Жесть», «Люблю Йосипа», «Сильне фото», «Смішні», «Ось вони, любовнички», «Клас», «Тупий і ще тупіший», - пишуть користувачі мережі.

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