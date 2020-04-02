Певица Лолита Милявская поделилась неизвестными подробностями ее отношений с Александром Цекало и Дмитрием Ивановым

Их отношения длились 12 лет и закончились разводом в 2000 году. В интервью Дмитрию Гордону Лолита рассказала, что экс-супруг внушил ей, что сама она ничего не добьется в карьере.

«Когда мы разошлись, мне было 37 лет, и я не знала, состоюсь ли как сольная артистка. Мне внушил это Саша. Говорил все время, что я никому не нужна. Это суть моей женской натуры: терпеть и думать, что за этими отношениями ничего нет, загробная жизнь», - призналась певица.

Лолита добавила, что кроме того, Цекало лишил ее денег, когда они развелись у нее осталась лиши маленькая часть средств, а остальное он перевел на отдельный счет. Сейчас они не общаются, несмотря на то, что у пары осталась общая дочь Ева. Сейчас девушке 21 год. Она живет с бабушкой в Киеве.

Брак с Дмитрием Ивановым также не сложился. Лолита рассказала, что бывший супруг втайне пичкал ее опасным препаратом, из-за которого она надирала вес. Два года медики, не могли понять причину.

«Потом выяснилось, что я подвергалась воздействию препаратов, о которых я не знала. Поэтому история, можно сказать, криминальная. Так вот, когда я нашла в себе силы его выгнать и позвонила своему психиатру, то она обратила внимание на один гормон, показания которого зашкаливали. Такое бывает только у людей, которые ходят героином по вене. Это не про меня. Так выяснилось про препараты — я восстановилась и пришла в форму за месяц, что большая редкость. А ведь еще немного — и были бы кранты. Сейчас этой историей занимаются органы», — отмечает Лолита.

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