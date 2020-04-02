29-річна українська співачка, дизайнер і відеоблогер Надя Дорофєєва потрясла зізнанням про свій страх, але в той же час надихнула прихильників

Як передає Politeka.net, знаменитість поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в смугастій піжамі рожевого відтінку, без косметики і на швидку руку заплетеною косою. І хоч на обличчі дівчини грає її незмінна коронна посмішка, вона зізналася, що дико боїться.

Відганяючи думки про погане, Надя пояснила ситуацію в підписі до фото:

"В такий складний час я буду посміхатися вам ще сильніше. Нам всім зараз непросто , це м'яко кажучи... І я не тільки про хворих, які зараз борються за своє життя 🙏 Це я не тільки про працівників медицини, які для мене є справжніми супергероями і зірками ...🙏 Всі плани зруйновані, бізнеси стоять, гроші ніхто не заробляє і найжахливіше - це страх. І так, я боюся".

В кінці Дорофєєва додала, ща найстрашніше це страх: "Вчора почула від доктора doctor_komarovskiy, що від страху і стресу вмирають швидше. Це факт. Давайте всі разом спробуємо бути щасливими сьогодні і зараз, хоч це і непросто. Давайте цінувати те, що ми сьогодні дихаємо".

Шанувальники кинулися обговорювати пост артистки, її зовнішній вигляд і той посил, який вона зробила.

"Ти крута😍"

"Читаючи твої пости, у нас з'являється мотивація ♥️"

"Твоя посмішка завжди піднімає настрій 😍"

"Неймовірний пост 🔥😍"

"Дивлячись на тебе завжди посміхаюся, ти промінчик який дарує енергію всім)))"

Раніше ми повідомляли, чоловік Дорофєєвої, український співак Влад Дантес, розповів під час участі у шоу "Розсміши коміка" про знущання з боку дружини.

Назвавши себе "популярним співаком", Дантес зробив довгу паузу, вичікуючи, коли засміються судді, але ті мовчки на нього дивилися, і тоді він пояснив: "А дивно... ну, Надя тут ірже дуже сильно, ви міцні горішки".

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