29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", умилила мережу новим фото з сином, якому в цьому році виповнюється два роки

Романова нещодавно вперше показала підрослого сина Мартіна публіці. Дівчина дала велике інтерв'ю одному з жіночих журналів, а також похвалилася в Instagram фото обкладинки, де вона разом з малям. Тоді користувачі особливо приділили увагу питанню про можливого батька хлопчика. Справа в тому, що Романова приховує його ім'я, але для пильних фанатів це не перешкода, - багато зійшлися на тому, що Мартін копія співака Макса Барських. Тим не менш, Романову і Барських, як зізнавалася сама артистка, пов'язують теплі, але дружні відносини.

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий кадр з Мартіном, на якому постала в жовтому плащі з клейончатого матеріалу. Міша посадила дитину собі на коліна і повернулася до камери з чарівною усмішкою. Хлопчик при цьому теж мило посміхається, дивлячись кудись убік.

"Так хочеться, щоб скоріше все це закінчилося. Думаю, що цей досвід змінить всіх нас. Ми почнемо більше цінувати те, що вважали само собою зрозумілим - подорожі, прогулянки в парку, зустрічі з друзями, радість від сонячного дня", - підписала кадр Романова.

Шанувальники за годину встигли поставити майже 10 000 "лайків", засипавши артистку компліментами. Найзухваліші знову почали стверджувати, що дитина - копія Барських.

"Гарні ❤️"

"Які щасливі 💛💛💛"

"Мартін красивий 😻 ти найщасливіша мама!🧸"

"Як же тобі личить бути мамою"

"На Макса схожий😏"

"Схожий на Барських!"

"Погляд як у Макса💞"

"Це син Макса Барських"

Раніше ми повідомляли, Романова позбавилася сорому і нижньої білизни, влаштувавши гарячу фотосесію. Артистка позувала крупним планом, а на одному з фото нахилилася трохи впред, засвітивши пишний бюст.

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