31-летняя российская актриса Кристина Асмус дала откровенное интервью, в котором честно рассказала о своих чувствах

Анонс с благодарностью она разместила на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. В мини-ролике Кристина сидит в роскошном красном платье и рассказывает журналистке о том, сколько артисток хотело сыграть в злополучном для нее фильме «Текст».

«На самом деле я в шоке!! Мне столько в День рождения не писали, сколько после выхода интервью. Спасибо вам громаднейшее за обратную связь!! За миллион личных историй, переживаний, за прекрасные комментарии, сообщения, эмоции, сотни сторис и виртуальные обнимашки», - написала Асмус.

Отметим, что днем ранее Асмус опубликовала гневную тираду, в которой раскритиковала людей, обзывающих ее после выхода интервью. Актриса не подбирала выражений и даже использовала в своей речи матерные слова.

В этот раз пост Асмус был намного добрее.

«Вы прекрасны. Я с удовольствием просмотрела эфир, спасибо за откровение. Вы невероятная», «Ты самая лучшая и самая невероятная. Кушай на карантине больше», «Ты прекрасная», «Кристин, честно, не понимаю кто пишет такую ахинею в ваш адрес, не слушайте их! Вы прекрасна! Вы большая молодец!», - пишут пользователи сети под свежим анонсом.

Добавим, что для интервью Кристина выбрала яркое красное платье, в котором оголились ее стройные ножки - главная гордость актрисы.

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