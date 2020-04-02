Російський режисер Костянтин Богомолов, чоловік телеведучої Ксенії Собчак збентежив архівним відео, що здатне розбурхати навіть кам'яну стіну

Як передає Politeka.net, Богомолов опублікував у своєму мікроблозі в Instagram провокаційні кадри з дружиною (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Собчак, мабуть, вирішила влаштувати гарячу фотосесію на пляжі (в спокусливому вбранні без нижньої білизни) і попросила чоловіка потримати камеру, а сама розташувалася на піску. Але бешкетник-вітер зробив все по-своєму.

Богомолов перетворив знятий шматочок в справжнє мистецтво, використавши ефект уповільнення.

Ксенії ледве-ледве вдалося утримати повітряне плаття рукою, щоб остаточно не втратити одягу. Однак, чоловік встиг зафіксувати найбільш "гострі" моменти.

"А знаєш, все ще буде)", - підписав ролик чоловік Собчак.

Шанувальники неоднозначно поставилися до кадрів. Деякі зазначили, що Ксенія прямо розцвіла, проте знайшлися й ті, хто все назвав "вульгарщиною". Крім того, частина користувачів раптом припустили, що телеведуча вагітна.

"Не обманюй себе, навряд чи вони у неї виростуть :)"

"Обидва бачили себе в дзеркало? Ви ж дефектні."

"Беременяшка😊"

"чекаємо богомольчика маленького"

"Нарешті на цій Скрипці почав грати Музикант-віртуоз! Браво, Костянтин!"

"Ось це видовище"

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорюють скандал, що стався між Богомоловим, Собчак і її матір'ю сенатором Людмилою Нарусовою. Як пишуть РосЗМІ, Нарусова розлютилася на дочку через те, що та з чоловіком не змогла підключити її до прямого ефіру, який вони запустили в Instagram. В результаті жінка на стрималася і видала все, що думає про розумові здібності своєї доньки та її чоловіка.

«Так що ж ви такі тупі, що не можете мене до ефіру підключити! Це тому, що ви п'яні! На столі пляшка стоїть – молодці, дожили! Краще Платона мені покажіть!», - обурилася мати ведучою.

Нагадаємо, Собчак посвітила непристойним декольте перед Богомоловим і заговорила про розлучення.

Також Politeka писала, що вагітна Ксенія Собчак запихивается устрицями, поки Віторган благає про фінансову допомогу.