Відома українська співачка Ірина Білик з'явилася на обкладинці одного з журналів
Зірка вітчизняної естради часто дивує своїми образами, пише Politeka.net. В цей раз на обкладинці одного з журналів вона підкорила своєю яскравою зовнішністю.
Білик позувала в зеленому напівпрозорому плащі. Вона підв'язала наряд поясом з чорними написами, виділивши тонку талію.
Відверте декольте плаща все ж ніяк не привідкрило види на більш інтимні місця.
Під верхнім одягом виднілося щось схоже на нижню білизну.
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На зірці був макіяж з акцентом на червоні губи. Жовті тіні і стрілки на повіках доповнили образ.
Ірина дивилася в камеру, відкривши губи. При цьому її волосся було розпущене.
Все ж зірка просто нереальна!
"Цей номер ви точно не можете пропустити! 😉 Вже читаєте?", - написали автори посту.
Варто відзначити, що на обкладинці журналу написано: "Ірина Білик готується до 50-річчя".
За 15 хвилин пост зібрав десятки лайків і жодного коментаря.
Раніше ми писали, що Ірина Білик позувала в одязі з відкритими плечима.
Макіяж зірки був зроблений з акцентом на яскраві губи і пишні вії. Красуня опустила очі, посвітивши блискучими тінями.
"Будьте здорові! Не панікуйте! Бережіть себе та близьких!", - написала артистка в пості.
Раніше повідомлялося, що Ірина Білик розповіла, як її розіграли на 1 квітня, який в народі називають Днем дурня.
Як зізналася артистка, їй жартома заявили - карантин в Україні продовжили.
"Мені сьогодні сказали, що карантин продовжено до вересня 🤪 і я повірила 🤣", - написала зірка.
Пост в Instagram вона підкріпила фото в піджаку поверх мереживної білизни. Також Білик була на високих шкіряних чоботях на підборах і екстремально короткій спідниці, яку зірка ще й підняла.
Нагадаємо, Білик заступилася за "рідних" росіян перед Україною: "В чому вони винні?".
Як повідомляла Politeka, Білик з перекроєним особою розбурхала видом після веселого свята: фото облетіло мережу.
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