Відома українська співачка Ірина Білик з'явилася на обкладинці одного з журналів

Зірка вітчизняної естради часто дивує своїми образами, пише Politeka.net. В цей раз на обкладинці одного з журналів вона підкорила своєю яскравою зовнішністю.

Білик позувала в зеленому напівпрозорому плащі. Вона підв'язала наряд поясом з чорними написами, виділивши тонку талію.

Відверте декольте плаща все ж ніяк не привідкрило види на більш інтимні місця.

Під верхнім одягом виднілося щось схоже на нижню білизну.

На зірці був макіяж з акцентом на червоні губи. Жовті тіні і стрілки на повіках доповнили образ.

Ірина дивилася в камеру, відкривши губи. При цьому її волосся було розпущене.

Все ж зірка просто нереальна!

"Цей номер ви точно не можете пропустити! 😉 Вже читаєте?", - написали автори посту.

Варто відзначити, що на обкладинці журналу написано: "Ірина Білик готується до 50-річчя".

За 15 хвилин пост зібрав десятки лайків і жодного коментаря.

Раніше ми писали, що Ірина Білик позувала в одязі з відкритими плечима.

Макіяж зірки був зроблений з акцентом на яскраві губи і пишні вії. Красуня опустила очі, посвітивши блискучими тінями.

"Будьте здорові! Не панікуйте! Бережіть себе та близьких!", - написала артистка в пості.

Раніше повідомлялося, що Ірина Білик розповіла, як її розіграли на 1 квітня, який в народі називають Днем дурня.

Як зізналася артистка, їй жартома заявили - карантин в Україні продовжили.

"Мені сьогодні сказали, що карантин продовжено до вересня 🤪 і я повірила 🤣", - написала зірка.

Пост в Instagram вона підкріпила фото в піджаку поверх мереживної білизни. Також Білик була на високих шкіряних чоботях на підборах і екстремально короткій спідниці, яку зірка ще й підняла.

Нагадаємо, Білик заступилася за "рідних" росіян перед Україною: "В чому вони винні?".

Як повідомляла Politeka, Білик з перекроєним особою розбурхала видом після веселого свята: фото облетіло мережу.

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