Український співак Володимир Дантес, чоловік солістки групи «Время и Стекло» Наді Дорофєєвої здивував мережу несподіваною заявою

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артист вирішив розповісти про намір "віддатися" малому і середньому бізнесу, щоб допомогти з їх просуванням. На думку Володимира, зараз важкі часи і підтримати бізнесменів-початківців в умовах карантину дуже важливо, пише Politeka.

Перш ніж розповісти про намір допомогти і створити новий проект, Володимир нагадав про своє минуле, зазначивши, що раніше він був помічником столяра, МС в клубі, співав у церкві та в хорі хлопчиків при оперному театрі, збирав яблука, працював барменом, офіціантом, продавцем в магазині, встановлював видеоохранные системи спостереження і ролети, а також викладав вокал. Тепер же він відомий як співак і може допомогти іншим:

«Віддамся малому і середньому! Я розумію, під час кризи страждають усі, але найбільше малий і середній бізнес. Тому хочу підтримати таких же хлопців, як і я.

Хлопців, які відкрили свою першу справу і в період карантину можуть понести критичні збитки.⠀

Я хочу віддати один свій пост і сториз в Instagram для того, щоб раз на два тижні безкоштовно прорекламувати твій бізнес. Протягом кількох наступних я хочу допомогти малому і середньому бізнесу в Україні», – заявив Володимир в новому посту в Instagram.

Раніше Володимир розповів українцям, як не посваритися зі своєю половинкою під час самоізоляції. Кумедне відео він опублікував у себе в Youtube, а анонсом поділився в Инстаграме. У ролику під назвою «Як не розлучитися на карантині» він у жартівливій формі розповів, що потрібно робити, щоб зберегти сім'ю.

«З-за карантину в Китаї збільшилося число розлучень. Я, як чоловік з досвідом, розповім ЯК НЕ РОЗЛУЧИТИСЯ НА КАРАНТИНІ!», - зазначив Дантес у себе на сторінці.

Шанувальникам дуже сподобався ролик Дантеса. За день його відео зібрало 108 тисяч переглядів.

«Дай Бог мені для початку знайти хлопця. Якщо він ще й готує, то все, він не втече», «Якщо є перший урок значить буде і другий, але знаючи Дантеса )) він буде через 10 років», «Молодці!!! Важливу тему зачепили!!! Давайте серію випусків...типо відео уроків "як не розлучитися в умовах карантину" з гумором як ви можете», - пишуть користувачі мережі.

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